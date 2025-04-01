Во время пожара под Рязанью пострадал мужчина

Происшествие случилось 31 марта в селе Вышгород Рязанского района. Загорелся частный жилой дом. Площадь возгорания составила 140 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина 1966 года рождения.