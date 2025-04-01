В Захаровском районе шесть раз за два дня тушили горящую траву

В воскресенье, 30 марта, в Елине сгорело четыре гектара, в Жокине и Добрых Пчелах — по три гектара. На тушение выезжал один пожарный расчет. В понедельник, 31 марта, пожарные также три раза тушили поля. У села Попадьино сгорело пять гектаров, на место выезжали две пожарные машины. Позже, во второй половине дня, один пожарный расчет тушил огонь у этого села, сгорел один гектар травы. В Захарове в этот день также сгорел один гектар травы, тушил огонь один пожарный расчет.

В Захаровском районе шесть раз за два дня тушили горящую траву. Об этом спишет ИД «Пресса» со ссылкой на отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Михайловскому и Захаровскому районам.

В воскресенье, 30 марта, в Елине сгорело четыре гектара, в Жокине и Добрых Пчелах — по три гектара. На тушение выезжал один пожарный расчет.

В понедельник, 31 марта, пожарные также три раза тушили поля. У села Попадьино сгорело пять гектаров, на место выезжали две пожарные машины. Позже, во второй половине дня, один пожарный расчет тушил огонь у этого села, сгорел один гектар травы. В Захарове в этот день также сгорел один гектар травы, тушил огонь один пожарный расчет.