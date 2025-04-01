В Тверской области простились с убитой 13-летней девочкой

В Тверской области простились с убитой 13-летней девочкой. Об этом сообщает портал «Tverigrad».

Прощание прошло в поселке Рязаново рядом с местным домом культуры. На церемонию пришли сотни человек.

В населенном пункте проживают чуть менее полутора тысяч человек. И в принципе жители поселка знают друг друга в лицо. А потому для каждого из них убийство ребенка стало личной трагедией.

Напомним, тело убитой и изнасилованной девочки нашли волонтеры.