В среду в Рязанской области пройдет дождь
В среду, 2 апреля, в регионе будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +3, +8 градусов, днем +8, +13 градусов.
В среду в Рязанской области пройдет дождь. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В среду, 2 апреля, в регионе будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь.
Ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит +3, +8 градусов, днем +8, +13 градусов.