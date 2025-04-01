В Рыбном неизвестные снова выбросили голову коровы в мусорку
Голову животного на мусорке заметили во вторник, 1 апреля. «Опять на Свердлова голова», — отметили местные жители. Ранее коровью голову на мусорке в Рыбном находили в октябре прошлого года.
В Рыбном неизвестные снова выбросили голову коровы в мусорку. Об этом сообщает паблик «Типичное Рыбное» Вк.
Голову животного на мусорке заметили во вторник, 1 апреля.
«Опять на Свердлова голова», — отметили местные жители.
Ранее коровью голову на мусорке в Рыбном находили в октябре прошлого года.