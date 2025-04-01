В Рыбном неизвестные снова выбросили голову коровы в мусорку

Голову животного на мусорке заметили во вторник, 1 апреля. «Опять на Свердлова голова», — отметили местные жители. Ранее коровью голову на мусорке в Рыбном находили в октябре прошлого года.