В Рязанском районе полицейские поймали пьяного мужчину на «Шевроле»

Отмечается, что на автодороге «Мурмино — Долгинино» экипаж ДПС остановил иномарку под управлением 51-летнего мужчины, у которого имелись характерные признаки алкогольного опьянения. Водителю предложили пройти освидетельствование. Результат показал, что в выдыхаемом воздухе у него было 0,898 миллиграмма алкоголя на литр, что превышает допустимую норму. Рязанцу грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

В Рязанском районе полицейские поймали пьяного мужчину на «Шевроле». Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Отмечается, что на автодороге «Мурмино — Долгинино» экипаж ДПС остановил иномарку под управлением 51-летнего мужчины, у которого имелись характерные признаки алкогольного опьянения.

Водителю предложили пройти освидетельствование. Результат показал, что в выдыхаемом воздухе у него было 0,898 миллиграмма алкоголя на литр, что превышает допустимую норму.

Рязанцу грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.