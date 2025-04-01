В рязанском кардиодиспансере установят новый ангиограф для проверки сосудов

Новый ангиограф улучшит качество изображения сосудов, питающих сердце, в четыре раза. Это позволит проводить более точные и эффективные диагностики и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, отметил Пшенников. Кроме того, в больнице имени Семашко появится самый современный рефракционный лазер на отечественном рынке. С его помощью врачи смогут быстро и с минимальным риском осложнений исправлять неточности роговицы, включая близорукость и астигматизм.

В рязанском кардиодиспансере установят новый ангиограф для проверки сосудов. Об этом 1 апреля рассказал министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников на заседании правительства.

Новый ангиограф улучшит качество изображения сосудов, питающих сердце, в четыре раза. Это позволит проводить более точные и эффективные диагностики и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, отметил Пшенников.

Кроме того, в больнице имени Семашко появится самый современный рефракционный лазер на отечественном рынке. С его помощью врачи смогут быстро и с минимальным риском осложнений исправлять неточности роговицы, включая близорукость и астигматизм.

Губернатор региона Павел Малков попросил сообщить, когда произойдет первая операция на аппарате.

«В этом месяце мы ждем оборудование, его настройку, а промышленную эксплуатацию планируем в июне 2025 года», — сказал министр.

По региональной программе модернизации первичного медзвена ожидается поступление 272 единиц медицинского оборудования. По словам Пшенникова, из них 262 уже закуплены, большая часть введена в эксплуатацию.

Также в области появятся 10 единиц тяжелого медицинского оборудования, включая рентгены, флюорографы и маммографы.

«Здесь замедлений нет, с апреля начинаем принимать новое оборудование», — заключил министр.