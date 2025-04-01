В рязанской ОКБ рассказали об особенностях подхода к пациентам с рыжими волосами

Заведующая отделение анестезиологии и реанимации Рязанской ОКБ Мария Евсюкова рассказала, что у рыжеволосых людей может быть повышенная чувствительность к боли и измененная реакция на анестезию. «Это связано с мутацией в гене MC1R, который отвечает за выработку меланина (пигмента, определяющего цвет волос и кожи). Этот же ген может влиять на рецепторы боли и восприятие анестетиков», — подчеркнула она. Отмечается, что рыжеволосым пациентам требуется на 20% больше пропофола — одного из популярных препаратов для общего наркоза.

В рязанской ОКБ рассказали об особенностях подхода к пациентам с рыжими волосами. Пост появился в официальном сообществе медучреждения «Вконтакте».

Заведующая отделение анестезиологии и реанимации Рязанской ОКБ Мария Евсюкова рассказала, что у рыжеволосых людей может быть повышенная чувствительность к боли и измененная реакция на анестезию.

«Это связано с мутацией в гене MC1R, который отвечает за выработку меланина (пигмента, определяющего цвет волос и кожи). Этот же ген может влиять на рецепторы боли и восприятие анестетиков», — подчеркнула она.

Отмечается, что рыжеволосым пациентам требуется на 20% больше пропофола — одного из популярных препаратов для общего наркоза.

«Если у вас рыжие волосы, это не повод бояться наркоза, но стоит предупредить врача-анестезиолога, чтобы он учел особенности вашего организма. Современные анестезиологи знают об этой особенности и могут корректировать дозировку препаратов», — заключила медик.