В Рязанской области водителя «Лады» осудят за гибель мотоциклиста

Смертельное ДТП произошло в Чучкове в сентябре 2024 года. Подросток двигался на мотоцикле без водительских прав и регистрационного знака. Водитель «Лады» не соблюдал скоростной режим. Произошло столкновение. Мотоциклист 2007 года рождения погиб на месте ДТП. Водителю «Лады Веста» предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Уточняется, что преступление предусматривает принудительные работы до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, либо до пять лет тюрьмы. Дело передали в суд.

В Рязанской области водителя «Лады» осудят за гибель мотоциклиста. Об этом сообщает ИД «Пресса» 1 апреля.

Смертельное ДТП произошло в Чучкове в сентябре 2024 года. Подросток двигался на мотоцикле без водительских прав и регистрационного знака. Водитель «Лады» не соблюдал скоростной режим. Произошло столкновение.

Мотоциклист 2007 года рождения погиб на месте ДТП.

Водителю «Лады Веста» предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Уточняется, что преступление предусматривает принудительные работы до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, либо до пять лет тюрьмы.

Дело передали в суд.

Ранее брат погибшего подростка, разбившегося в Чучкове, рассказал подробности ДТП.