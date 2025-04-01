В Рязанской области водителя «Лады» осудят за гибель мотоциклиста. Об этом сообщает ИД «Пресса» 1 апреля.
Смертельное ДТП произошло в Чучкове в сентябре 2024 года. Подросток двигался на мотоцикле без водительских прав и регистрационного знака. Водитель «Лады» не соблюдал скоростной режим. Произошло столкновение.
Мотоциклист 2007 года рождения погиб на месте ДТП.
Водителю «Лады Веста» предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Уточняется, что преступление предусматривает принудительные работы до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, либо до пять лет тюрьмы.
Дело передали в суд.
Ранее брат погибшего подростка, разбившегося в Чучкове, рассказал подробности ДТП.