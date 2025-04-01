В Рязанской области расчистили 23 противопожарных водоема
Отмечается, что проведена опашка 240 населенных пунктов. Общая протяженность противопожарных полос превысила 1650 километров. Работы организованы в 15 районах Рязанской области.
В Рязанской области расчистили 23 противопожарных водоема. Об этом во вторник, 1 апреля, сообщает Telegram-канал «ЖКХИНФО | 62» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и тушению природных пожаров.
Отмечается, что проведена опашка 240 населенных пунктов. Общая протяженность противопожарных полос превысила 1650 километров.
Работы организованы в 15 районах Рязанской области.
Ранее в регионе установили особый противопожарный режим.
Фото: Telegram-канал «ЖКХИНФО | 62».