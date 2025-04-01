В Рязанской области пенсионерка отдала мошенникам 800 тысяч рублей

Отмечается, что соучастники позвонили 79-летней жительнице Старожилова. Они представлялись родственниками и заявили, что после ДТП попали в больницу. Обвиняемая, выполняя роль курьера телефонных мошенников, приехала домой к потерпевшей. Пенсионерка передала злоумышленнице 800 тысяч рублей. Старожиловский районный суд с признал 41-летнюю женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В Рязанской области осудили курьера телефонных мошенников. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что соучастники позвонили 79-летней жительнице Старожилова. Они представлялись родственниками и заявили, что после ДТП попали в больницу.

Обвиняемая, выполняя роль курьера телефонных мошенников, приехала домой к потерпевшей. Пенсионерка передала злоумышленнице 800 тысяч рублей.

Старожиловский районный суд с признал 41-летнюю женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, пенсионерке выплатят компенсацию за моральный вред в размере 660 тысяч рублей.