В рязанских магазинах продавали протухшую рыбу
За 2024 год специалисты исследовали около 200 проб рыбной продукции. Удельный вес проб, не отвечающих требованиям по микробиологическим показателям безопасности, составил 2,57%. Из оборота изъято 194 кг рыбной продукции.
В рязанских магазинах продавали протухшую рыбу. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
За 2024 год специалисты исследовали около 200 проб рыбной продукции. Удельный вес проб, не отвечающих требованиям по микробиологическим показателям безопасности, составил 2,57%.
Из оборота изъято 194 кг рыбной продукции.