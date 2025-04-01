В рязанских магазинах продавали протухшую рыбу

За 2024 год специалисты исследовали около 200 проб рыбной продукции. Удельный вес проб, не отвечающих требованиям по микробиологическим показателям безопасности, составил 2,57%. Из оборота изъято 194 кг рыбной продукции.