В Рязани выбрали подрядчиков, которые благоустроят площадь Победы и Лесопарк

В Рязани выбрали подрядчиков, которые благоустроят общественные пространства в городе. Контракт на благоустройство площади Победы подписан с ООО «Экотэч». Преображать Черезовские пруды и Лесопарк будет ООО «Технострон». Сразу две подрядные организации — ООО «Благо-С» и ООО «Манго» благоустроят Парк Морской славы. Отмечается, что общая сумма всех заключенных контрактов — около 100 млн рублей.

В Рязани выбрали подрядчиков, которые благоустроят общественные пространства в городе. Об этом 1 апреля сообщили в Telegram-канале «ЖКХИНФО | 62».

Контракт на благоустройство площади Победы подписан с ООО «Экотэч». Преображать Черезовские пруды и Лесопарк будет ООО «Технострон». Сразу две подрядные организации — ООО «Благо-С» и ООО «Манго» благоустроят Парк Морской славы.

Отмечается, что общая сумма всех заключенных контрактов — около 100 млн рублей.