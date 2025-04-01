В Рязани осудят женщину, которая сбила велосипедиста
Отмечается, что в сентябре 2024 года обвиняемая проехала на красный сигнал светофора и сбила велосипедиста на улице Островского, причинив ему тяжкие телесные повреждения. Уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит наказание до двух лет лишения свободы.
В Рязани осудят женщину, которая сбила велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Отмечается, что в сентябре 2024 года обвиняемая проехала на красный сигнал светофора и сбила велосипедиста на улице Островского, причинив ему тяжкие телесные повреждения.
Уголовное дело направлено в суд.
Женщине грозит наказание до двух лет лишения свободы.