В Рязани осудят женщину, которая сбила велосипедиста

Отмечается, что в сентябре 2024 года обвиняемая проехала на красный сигнал светофора и сбила велосипедиста на улице Островского, причинив ему тяжкие телесные повреждения. Уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит наказание до двух лет лишения свободы.

В Рязани осудят женщину, которая сбила велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что в сентябре 2024 года обвиняемая проехала на красный сигнал светофора и сбила велосипедиста на улице Островского, причинив ему тяжкие телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в суд.

Женщине грозит наказание до двух лет лишения свободы.