В Рязани неизвестный стрелял в участника СВО из окон многоэтажки

Инцидент произошел на улице Бирюзова. По словам мужчины, в него выстрелили несколько раз, когда он сидел на лавке во дворе. «Уже третий день стрельба ведется из пневматического ружья (она же воздушка). Тут ходят дети, а всем все равно. На 7 этаже живет неадекват, он стреляет со своего балкона и ему нравится», — отметил рязанец.

В Рязани неизвестный стрелял в участника СВО из окон многоэтажки. Об этом мужчина сообщил в Telegram-канале «Подслушано Рязань».

Инцидент произошел на улице Бирюзова. По словам мужчины, в него выстрелили несколько раз, когда он сидел на лавке во дворе.

«Уже третий день стрельба ведется из пневматического ружья (она же воздушка). Тут ходят дети, а всем все равно. На 7 этаже живет неадекват, он стреляет со своего балкона и ему нравится», — отметил рязанец.