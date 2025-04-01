В Рязани легковушка сбила пешехода
ДТП произошло на улице Ситниковской. По словам очевидцев, легковушка сбила человека. На кадрах видно, как пешеход лежит на проезжей части. Официальная информация уточняется.
В Рязани легковушка сбила пешехода. Об этом сообщили в соцсетях 1 апреля.
ДТП произошло на улице Ситниковской. По словам очевидцев, легковушка сбила человека. На кадрах видно, как пешеход лежит на проезжей части.
Официальная информация уточняется.
Видео с места происшествия доступно по
Фото: группа «ПУВР» в «ВК»