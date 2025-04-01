В России выросло количество непьющих жителей до 45%

Отмечается, что это рекорд как минимум с 2011 года, а возможно и за все время. Два года назад совсем не употребляли алкоголь 42,2%, а в 2011, когда ведомство начало публиковать эти данные, — 38,2%.При этом доля непьющих мужчин впервые превысила треть, достигнув 35,1%. Среди женщин таких уже 53,1%.

В России выросло количество непьющих жителей до 45%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Отмечается, что это рекорд как минимум с 2011 года, а возможно и за все время.

Два года назад совсем не употребляли алкоголь 42,2%, а в 2011, когда ведомство начало публиковать эти данные, — 38,2%.

При этом доля непьющих мужчин впервые превысила треть, достигнув 35,1%. Среди женщин таких уже 53,1%.