В России выросло число погибших в ДТП с электросамокатами
По данным агентства, число погибших в авариях с СИМ в 2024 году выросло более чем на 25%, количество раненых — на 45%."В абсолютных показателях цифры не очень велики, но, как видите, пугает динамика по погибшим", — сказал Дмитрий Митрошин. Уточняется, что больше всего погибших в ДТП с СИМ в Москве и Краснодарском крае.
В России выросло число погибших в ДТП с электросамокатами. Об этом 1 апреля
По данным агентства, число погибших в авариях с СИМ в 2024 году выросло более чем на 25%, количество раненых — на 45%.
«В абсолютных показателях цифры не очень велики, но, как видите, пугает динамика по погибшим», — сказал Дмитрий Митрошин.
Уточняется, что больше всего погибших в ДТП с СИМ в Москве и Краснодарском крае.