В России выросло число погибших в ДТП с электросамокатами

По данным агентства, число погибших в авариях с СИМ в 2024 году выросло более чем на 25%, количество раненых — на 45%."В абсолютных показателях цифры не очень велики, но, как видите, пугает динамика по погибшим", — сказал Дмитрий Митрошин. Уточняется, что больше всего погибших в ДТП с СИМ в Москве и Краснодарском крае.

В России выросло число погибших в ДТП с электросамокатами. Об этом 1 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрия Митрошина.

По данным агентства, число погибших в авариях с СИМ в 2024 году выросло более чем на 25%, количество раненых — на 45%.

«В абсолютных показателях цифры не очень велики, но, как видите, пугает динамика по погибшим», — сказал Дмитрий Митрошин.

Уточняется, что больше всего погибших в ДТП с СИМ в Москве и Краснодарском крае.