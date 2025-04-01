В России предложили ввести госрегулирование цен на картофель

По словам вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, овощ является социально значимым товаром, стоимость которого может регулировать государство. «Серьезные колебания цен на этот социально значимый продукт ощутимо повышает нагрузку на бюджет миллионов семей. Этот овощ, который традиционно считается доступной пищей, только за 2024 подорожал почти в два раза, а в 2025 темпы роста ускоряются. Стоимость с начала года увеличилась уже на 23,9%", — отметил парламентарий.

В России предложили ввести госрегулирование цен на картофель. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.

По его словам, овощ является социально значимым товаром, стоимость которого может регулировать государство.

«Картофель иногда называют вторым хлебом, поэтому серьезные колебания цен на этот социально значимый продукт ощутимо повышает нагрузку на бюджет миллионов семей. Этот овощ, который традиционно считается доступной пищей, только за 2024 подорожал почти в два раза, а в 2025 темпы роста ускоряются. Стоимость, согласно официальным данным Росстата, с начала года увеличилась уже на 23,9%. Это создает угрозу продовольственной безопасности, особенно для малоимущих граждан», — отметил парламентарий.

Он назвал временное ограничение цен на картофель разумной мерой в сложившейся ситуации.

В ФАС сообщили, что в 30 регионах уже заключены соглашения по ограничению цен на картофель и там наблюдается положительный эффект по сравнению с другим субъектами.