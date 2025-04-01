В России курьерам на электровелосипедах могут запретить езду по тротуарам

Такой вид транспорта, а также электросамокаты с мощностью двигателя в режиме длительной нагрузки более 250 Вт предложили приравнивать к мопедам. Авторами поправок в ПДД выступили МВД и Минтранс. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за девять месяцев 2024 года в России зафиксировали 920 ДТП с участием велосипедов с электродвигателем, в них погибли 25 человек и получили ранения еще 926."Различные варианты регулирования прорабатываются с заинтересованными ведомствами, парламентариями и профильными экспертами. Окончательное решение по указанному вопросу примут по итогам обсуждения на площадке правительства с учетом позиций всех участников обсуждения", — прокомментировали в кабмине.

В России курьерам на электровелосипедах могут запретить езду по тротуарам. Об этом пишут «Известия».

Такой вид транспорта, а также электросамокаты с мощностью двигателя в режиме длительной нагрузки более 250 Вт предложили приравнивать к мопедам. Авторами поправок в ПДД выступили МВД и Минтранс.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за девять месяцев 2024 года в России зафиксировали 920 ДТП с участием велосипедов с электродвигателем, в них погибли 25 человек и получили ранения еще 926.

«Различные варианты регулирования прорабатываются с заинтересованными ведомствами, парламентариями и профильными экспертами. Окончательное решение по указанному вопросу примут по итогам обсуждения на площадке правительства с учетом позиций всех участников обсуждения», — прокомментировали в кабмине.