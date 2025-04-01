В России хотят ввести уголовную ответственность за готовку еды на Вечном огне

Соответствующие поправки в УК предложил внести Минюст. Согласно им за различные акты осквернения памятников, посвященных погибшим при защите Отечества, будет предусмотрена уголовная ответственность. Также предполагается наказание в виде штрафа до трех миллионов рублей или лишения свободы до трех лет. Законопроект согласован с основными правоохранительными и контрольными органами страны, включая МВД, ФСБ, Генпрокуратуру и СК.

В России хотят ввести уголовную ответственность за готовку еды на Вечном огне. Об этом пишет URA.RU.

Соответствующие поправки в УК предложил внести Минюст. Согласно им за различные акты осквернения памятников, посвященных погибшим при защите Отечества, будет предусмотрена уголовная ответственность.

Также предполагается наказание в виде штрафа до трех миллионов рублей или лишения свободы до трех лет.

Законопроект согласован с основными правоохранительными и контрольными органами страны, включая МВД, ФСБ, Генпрокуратуру и СК.