В Пителинском округе горели луга

Пожар произошел вечером 31 марта около села Юрьево. На тушение выезжали три человека и две единицы техники. «Горение в лугах наблюдалось в труднодоступном месте. Потому на разведку дороги поехала дежурная „буханка“. Добравшись объездными путями до места, горящую траву потушили воздуходувками быстро, благо сильного ветра в это время не было», — рассказал начальник ПСЧ-32 по охране рабочего поселка Пителино Дмитрий Сердцев. Он предположил, что причиной стал поджог. Всего выгорело 1,5 га сухостоя.

В Пителинском округе горели луга. Об этом пишет ИД «Пресса».

Пожар произошел вечером 31 марта около села Юрьево.

На тушение выезжали три человека и две единицы техники.

«Горение в лугах наблюдалось в труднодоступном месте. Потому на разведку дороги поехала дежурная „буханка“. Добравшись объездными путями до места, горящую траву потушили воздуходувками быстро, благо сильного ветра в это время не было», — рассказал начальник ПСЧ-32 по охране рабочего поселка Пителино Дмитрий Сердцев.

Он предположил, что причиной стал поджог. Всего выгорело 1,5 га сухостоя.