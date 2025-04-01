В Михайловском районе легковушка врезалась в столб

Авария случилась утром в понедельник, 31 марта, на 578-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, 39-летний житель Московской области за рулем автомобиля «Дэу Матиз» столкнулся с опорой электрического освещения. В результате происшествия водитель обращался за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.