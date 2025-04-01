В Касимовском районе машина такси «улетела» в кювет
ДТП произошло около сынтульского поворота. Судя по кадрам, машина такси съехала в кювет. На месте происшествия работала полиция. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Касимовском районе произошло ДТП. Об этом 1 апреля сообщили в соцсетях.
ДТП произошло около сынтульского поворота. Судя по кадрам, машина такси съехала в кювет.
На месте происшествия работала полиция.
Данных о пострадавших нет.
Официальная информация уточняется.
Фото: группа «Автоклуб города Касимов» в «ВК»