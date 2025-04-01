В Касимовском округе из-за неисправности печного дымохода сгорела баня

ЧП случилось вечером 30 марта в деревне Ермолово. На тушение выезжали пять человек и три единицы спецтехники. Огнем повреждена баня на площади 12 квадратных метров. Предварительная причина пожара: неисправность печного дымохода.