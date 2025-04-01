В ДНР в серьезном ДТП с микроавтобусом погибли пять человек

В ДНР произошло ДТП с участием микроавтобуса и машины дорожных служб. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Отмечается, что микроавтобус, следовавший из Краснодарского края, врезался в «КамАЗ» на трассе под Мариуполем. В момент, когда произошло столкновение, дорожники мыли отбойники.

Отмечается, что после удара микроавтобус разорвало на части.

По данным канала, пять человек скончались на месте происшествия. Шесть пострадавших госпитализировали.

Видео с места происшествия можно посмотреть тут и тут .

Фото: Telegram-канал «Плохие новости 18+"