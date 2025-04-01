У 38-летнего рязанца изъяли незаконное оружие и патроны

Полицейские получили информацию, что житель Ряжска может хранить дома огнестрельное оружие. Правоохранители обнаружили обрез охотничьего ружья, предмет, похожий на пистолет, и три патрона. Экспертиза установила, что в доме хранились кустарно переделанный в боевой травматический пистолет и три патрона к нему. Оружие изъяли. Злоумышленника задержали. Возбудили уголовные дела. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.