Трамп назвал причину начала украинского конфликта

По словам американского президента, причиной конфликта стал вопрос членства Украины в НАТО. Ранее Зеленский заявил, что Трамп может завершить конфликт за 24 часа, приняв Украину в НАТО. Он считает, что это «самый дешевый и быстрый способ».Также ранее генсек НАТО заявил, что вступление Украины в альянс не рассматривается.

Трамп назвал причину начала украинского конфликта. Об этом пишет URA.RU.

По словам американского президента, причиной конфликта стал вопрос членства Украины в НАТО.

Ранее Зеленский заявил, что Трамп может завершить конфликт за 24 часа, приняв Украину в НАТО. Он считает, что это «самый дешевый и быстрый способ».

Также ранее генсек НАТО заявил, что вступление Украины в альянс не рассматривается.