Суд оштрафовал начальника охранной организации за нарушение Трудового кодекса

Установлено, что работодатель допустил к работе на объекте работника без оформления трудового договора в письменной форме. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении должностного лица организации. По результатам рассмотрения ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.