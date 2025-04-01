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Стало известно, сколько зарабатывают рязанцы-специалисты в сфере IT
Рейтинг зарплат представили аналитики hh.ru. В исследовании отметили, что за последний год в Рязанской области работодатели искали более 100 специалистов по информационной безопасности, а потребность в данных работниках выросла на 21%. По данным аналитиков, средний доход специалиста по инфобезопасности в Рязанской области достиг 55 тыс. рублей. Это на 22% или на 10 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Максимальные зарплаты инфобезопасников в регионе начинаются от 90 тыс. рублей. Самые высокие зарплаты в регионе в данной сфере получают руководители направления по информационной безопасности (от 150 000 рублей за месяц, на руки), администраторы систем безопасности (от 140 000 рублей за месяц, на руки), специалисты службы экономической и информационной безопасности (105 000 рублей за месяц, на руки).

Стало известно, сколько зарабатывают рязанцы-специалисты в сфере IT. Рейтинг зарплат представили аналитики hh.ru.

В исследовании отметили, что за последний год в Рязанской области работодатели искали более 100 специалистов по информационной безопасности, а потребность в данных работниках выросла на 21%.

По данным аналитиков, средний доход специалиста по инфобезопасности в Рязанской области достиг 55 тыс. рублей. Это на 22% или на 10 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Максимальные зарплаты инфобезопасников в регионе начинаются от 90 тыс. рублей.

Самые высокие зарплаты в регионе в данной сфере получают руководители направления по информационной безопасности (от 150 000 рублей за месяц, на руки), администраторы систем безопасности (от 140 000 рублей за месяц, на руки), специалисты службы экономической и информационной безопасности (105 000 рублей за месяц, на руки).