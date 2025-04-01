Скончалась фельдшер-лаборант ОКБ имени Семашко
Зинаида Брянчикова умерла на 73 году жизни после продолжительной болезни. «Всю свою жизнь Зинаида Захаровна посвятила нашей больнице, где трудилась более 50 лет. Она была ответственным работником, уважаемым всеми сотрудниками», — говорится в сообщении. Коллектив ОКБ имени Семашко выразил соболезнования родным и близким Зинаиды Брянчиковой.
30 марта скончалась фельдшер-лаборант ОКБ имени Семашко Зинаида Брянчикова. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения в соцсетях.
Зинаида Брянчикова умерла на 73 году жизни после продолжительной болезни.
«Всю свою жизнь Зинаида Захаровна посвятила нашей больнице, где трудилась более 50 лет. Она была ответственным работником, уважаемым всеми сотрудниками», — говорится в сообщении.
Коллектив ОКБ имени Семашко выразил соболезнования родным и близким Зинаиды Брянчиковой.
Фото: группа ОКБ имени Семашко в «ВК»