Скончалась фельдшер-лаборант ОКБ имени Семашко

Зинаида Брянчикова умерла на 73 году жизни после продолжительной болезни. «Всю свою жизнь Зинаида Захаровна посвятила нашей больнице, где трудилась более 50 лет. Она была ответственным работником, уважаемым всеми сотрудниками», — говорится в сообщении. Коллектив ОКБ имени Семашко выразил соболезнования родным и близким Зинаиды Брянчиковой.