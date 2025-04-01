СК прокомментировал гибель мужчины в Рязани
Отмечается, что на место происшествия выехал следователь."Рязанским МСО проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося", — сказано в сообщении. Напомним, трагедия произошла на улице Зеленой.
СК начал проверку после падения мужчины с высоты в Рязани. Об этом в ведомстве сообщили редакции РЗН. Инфо.
Отмечается, что на место происшествия выехал следователь.
«Рязанским МСО проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося», — сказано в сообщении.
Напомним, трагедия произошла на улице Зеленой.