Синоптики рассказали, каким будет апрель в Центральной России

Второй месяц весны будет скупым на тепло и щедрым на осадки. Среднемесячная температура воздуха, если и превысит положенную норму, то, в целом, не более чем на два градуса. Отмечается, что первая половина апреля будет холодной, по ночам температура может достигать нулевой отметки. Вторая половина месяца станет теплее, днем ожидается 10—15 градусов тепла, а в некоторые дни — от 15 до 20 градусов. Но под конец есть вероятность очередного арктического вторжения.

Синоптики рассказали, каким будет апрель в Центральной России. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, второй месяц весны будет скупым на тепло и щедрым на осадки. Среднемесячная температура воздуха, если и превысит положенную норму, то, в целом, не более чем на два градуса.

Отмечается, что первая половина апреля будет холодной, по ночам температура может достигать нулевой отметки. Вторая половина месяца станет теплее, днем ожидается 10—15 градусов тепла, а в некоторые дни — от 15 до 20 градусов. Но под конец есть вероятность очередного арктического вторжения.