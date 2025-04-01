С начала 2025 года 1775 новорожденных в Рязанской области автоматически получили СНИЛС

Отмечается, что информация о лицевом счете ребенка направляется в личный кабинет матери на портале Госуслуг сразу после того, как из органов ЗАГС в информационную систему Отделения СФР по Рязанской области поступят сведения о рождении малыша. Если ребенок был усыновлен или подтвержденная учетная запись на портале у родителя отсутствует, для получения СНИЛС можно обратиться в ближайшую клиентскую службу Соцфонда или в МФЦ.

С начала 2025 года 1775 новорожденных в Рязанской области автоматически получили СНИЛС. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда.

Отмечается, что информация о лицевом счете ребенка направляется в личный кабинет матери на портале Госуслуг сразу после того, как из органов ЗАГС в информационную систему Отделения СФР по Рязанской области поступят сведения о рождении малыша.

Если ребенок был усыновлен или подтвержденная учетная запись на портале у родителя отсутствует, для получения СНИЛС можно обратиться в ближайшую клиентскую службу Соцфонда или в МФЦ.

По данным учреждения, СНИЛС присваивается один раз на всю жизнь. Он необходим для получения полиса ОМС, прикрепления к поликлинике, принятия в детский сад и оформления социальных выплат.