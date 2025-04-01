Рязанскую область накроет зона аномальных дождей

Об этом в своем Telegram-канале сообщил синоптик Евгений Тишковец. По его словам, аномальные дожди накроют регион в ночь на среду, 2 апреля. Помимо Рязанской, в область сильных осадков попали южные районы Ярославской и Костромской областей, запад Ивановской и север Нижегородской областейТакже, по данным метеоролога, в ночь на 1 апреля на юго-западе Центральной России выпало 70% от месячной нормы осадков. В Рязани за ночь выпало 7 мм дождей.

Рязанскую область накроет зона аномальных дождей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил синоптик Евгений Тишковец.

По его словам, аномальные дожди накроют регион в ночь на среду, 2 апреля. Помимо Рязанской, в область сильных осадков попали южные районы Ярославской и Костромской областей, запад Ивановской и север Нижегородской областей

Также, по данным метеоролога, в ночь на 1 апреля на юго-западе Центральной России выпало 70% от месячной нормы осадков. В Рязани за ночь выпало 7 мм дождей.