Рязанку привлекут к ответственности за незаконную регистрацию мигрантов

Установлено, что 41-летняя женщина причастна к фиктивной постановке на учет по адресу своей квартиры на улице Станкозаводской десятерых граждан стран Средней Азии в возрасте от 22 до 63 лет. Фактически иностранцы проживали в другом месте. Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Рязанку привлекут к ответственности за незаконную регистрацию мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Установлено, что 41-летняя женщина причастна к фиктивной постановке на учет по адресу своей квартиры на улице Станкозаводской десятерых граждан стран Средней Азии в возрасте от 22 до 63 лет. Фактически иностранцы проживали в другом месте.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит лишение свободы на срок до трех лет.