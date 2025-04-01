Рязанку привлекут к ответственности за незаконную регистрацию мигрантов
Установлено, что 41-летняя женщина причастна к фиктивной постановке на учет по адресу своей квартиры на улице Станкозаводской десятерых граждан стран Средней Азии в возрасте от 22 до 63 лет. Фактически иностранцы проживали в другом месте. Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит лишение свободы на срок до трех лет.
Рязанку привлекут к ответственности за незаконную регистрацию мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Установлено, что 41-летняя женщина причастна к фиктивной постановке на учет по адресу своей квартиры на улице Станкозаводской десятерых граждан стран Средней Азии в возрасте от 22 до 63 лет. Фактически иностранцы проживали в другом месте.
Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит лишение свободы на срок до трех лет.