Рязанец более полугода избивал своих маленьких детей

Установлено, что с лета 2024 года по февраль 2025-го обвиняемый, злоупотребляющий спиртными напитками, на постоянной основе избивал детей в качестве наказания. Несовершеннолетние постоянно подвергались жестокому обращению со стороны своего отца и унижению, не посещали детский сад. Мужчина заключен под стражу, а дети изъяты органами опеки из семьи и направлены в реабилитационный центр. Уголовное дело направили в суд.

Рязанец более полугода избивал своих маленьких детей. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Установлено, что с лета 2024 года по февраль 2025-го обвиняемый, злоупотребляющий спиртными напитками, на постоянной основе избивал детей в качестве наказания. Несовершеннолетние постоянно подвергались жестокому обращению со стороны своего отца и унижению, не посещали детский сад.

Мужчина заключен под стражу, а дети изъяты органами опеки из семьи и направлены в реабилитационный центр.

Уголовное дело направили в суд.