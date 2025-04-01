Рязанцы сообщили, что на улице Стройкова по квартирам ходят якобы соцработники
«Прямо сейчас по домам 11, 15, 18, 20 на улице Стройкова ходит группа молодых людей, представляются социальными сотрудниками и зомбируют жителей переводить пенсионные отчисления в непонятные организации», — написал автор.
Рязанцы сообщили, что на улице Стройкова по квартирам ходят якобы соцработники. Соответствующий пост появился в Тelegram-канале «аТипичная Рязань».
«Прямо сейчас по домам 11, 15, 18, 20 на улице Стройкова ходит группа молодых людей, представляются социальными сотрудниками и зомбируют жителей переводить пенсионные отчисления в непонятные организации», — написал автор.