Рязанца задержали за госизмену

Отмечается, что следственным отделением УФСБ России по Рязанской области в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Рязанца задержали за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по региону.

Отмечается, что следственным отделением УФСБ России по Рязанской области в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России.

По предварительной информации, 32-летний мужчина переводил деньги иностранному государству, международной или иностранной организации либо ее представителям, которые направлены против безопасности РФ.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.