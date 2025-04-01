Российская армия освободила Разлив в ДНР
Также за сутки, ВС РФ поразили склады боеприпасов и места производства взрывчатых веществ. Средства ПВО сбили 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Потери ВСУ за последние сутки составили до 1190 боевиков.
Российская армия освободила Разлив в ДНР. Об этом 1 апреля сообщили в Минобороны.
Также за сутки, ВС РФ поразили склады боеприпасов и места производства взрывчатых веществ. Средства ПВО сбили 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Потери ВСУ за последние сутки составили до 1190 боевиков.