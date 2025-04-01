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РГАТУ стал обладателем серебряных медалей Московского международного салона «Архимед — 2025»

РГАТУ стал обладателем серебряных медалей Московского международного салона «Архимед — 2025». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В конце марта делегация ученых рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняла участие в работе XXVIII Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2025», который является стартовой площадкой для выхода на рынок новых изобретений и технологий в самых разных сферах экономики.

В мероприятии приняли участие авторские коллективы из 26 дружеских государств и 35 регионов России. Они представили более 500 научных проектов для АПК, медицины, оборонного комплекса, машиностроения, строительства, IT и многих других отраслей экономики.

Учеными рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева на выставке были представлены 23 проекта, основанных на запатентованных технических решениях и зарегистрированных программ для ЭВМ.

Научные разработки «Визуализация эффективности выращивания сои в зависимости от ее белковости» (Д. Юмаев, В. Конкина, О. Антошина, О. Лукьянова) и «Комплект информационно-технических решений «Цифровой свинокомплекс» (Н. Лимаренко, И. Успенский, И. Юхин, Д. Юмаев), представленные на конкурс и удостоенные серебряных медалей 28-го Международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2025» — результат серьезной работы ученых университета в рамках приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса России.