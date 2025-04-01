Прохожие спасли ребенка из горящей квартиры в Санкт-Петербурге

Прохожие спасли ребенка из горящей квартиры в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot

Днем 31 марта сброшенный с этажа выше бычок от сигареты попал на балкон квартиры, в которой находился ребенок. Отмечается, что в это время мальчик ждал маму с работы и не смог самостоятельно открыть дверь и выбежать из дымящейся квартиры.

Соседи прибежали на помощь ребенку с растянутым одеялом. По словам очевидцев, мама мальчика сама попросила жильцов спасти сына, пока ехала с работы домой.

Сейчас ребенок госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.