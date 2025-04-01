Песков заявил о сложностях в переговорах между РФ и США по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США в рамках контактов по урегулированию конфликта на Украине обсуждают сложные темы, которые требуют много дополнительных усилий. «Тема очень сложная. Субстанции, которые мы обсуждаем, связанные с украинским урегулированием, требуют многих дополнительных усилий», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США в рамках контактов по урегулированию украинского конфликта обсуждают сложные темы, которые требуют дополнительных усилий. Его слова передает RT 1 апреля.

«Тема очень сложная. Субстанции, которые мы обсуждаем, связанные с украинским урегулированием, требуют многих дополнительных усилий», — заявил Песков.