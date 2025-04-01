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Около 500 рязанцев обратились в травмпункт БСМП за неделю
С 24 по 30 марта в амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 479 пациентам: 122 человека обратились за помощью с переломами; 182 с ушибами;85 с растяжениями;34 с ранами. В минздраве напомнили,, что травмпункт БСМП принимает рязанцев, проживающих во всех районах города, кроме Октябрьского.

Около 500 рязанцев обратились в травмпункт БСМП за неделю. Об этом сообщает региональный минздрав.

С 24 по 30 марта в амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 479 пациентам: 122 человека обратились за помощью с переломами; 182 с ушибами;85 с растяжениями;34 с ранами.

В минздраве напомнили,, что травмпункт БСМП принимает рязанцев, проживающих во всех районах города, кроме Октябрьского.

«️Жители Октябрьского района Рязани обращаются в травмпункт Городской больницы Nº11. ️Травмпункт ОКБ им. Семашко принимает пациентов с офтальмологической травмой. ️В травмпункт детской ОКБ обращаются, если травму получил ребенок», — отметили в посте.