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Нижегородец приехал в гости к девушке в Рязань и стал наркодилером
19-летнего молодого человека задержали в Рыбном. При досмотре в его кармане полицейские нашли упаковку с 60 полимерными пакетиками с кристаллическим порошком. Экспертиза показала, что внутри пакетиков находится производное N-метилэфедрона массой 60 граммов. Отмечается, что молодой человек приехал в Рязань к девушке из Нижнего Новгорода. Когда у него закончились деньги, он устроился закладчиком в нелегальный интернет-магазин по сбыту наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Нижегородца заключили под стражу.

Нижегородец приехал в гости к девушке в Рязань и стал наркодилером. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

19-летнего молодого человека задержали в Рыбном. При досмотре в его кармане полицейские нашли упаковку с 60 полимерными пакетиками с кристаллическим порошком. Экспертиза показала, что внутри пакетиков находится производное N-метилэфедрона массой 60 граммов.

Отмечается, что молодой человек приехал в Рязань к девушке из Нижнего Новгорода. Когда у него закончились деньги, он устроился закладчиком в нелегальный интернет-магазин по сбыту наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Нижегородца заключили под стражу.