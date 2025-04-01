В Рязанской области насмерть придавило рабочего

Инцидент произошел на производстве в Панинском сельском поселении Спасского района 1 апреля. Отмечается, что при выполнении строительных работ на 67-летнего работника подрядной организации упал бетонный элемент. В результате мужчина скончался. На место происшествия выезжал и. о. прокурора района Павел Шитов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами.