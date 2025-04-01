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На праздничное оформление Рязани к Дню Победы потратят 17,3 миллиона рублей
Согласно документам, к празднику в городе установят объемно-декоративную конструкцию с декорэлементами «Победа». Также на улицах появятся инсталляции «Флаговый костер» в количестве 34 штук. Отмечается, что флаги из полиэфирного шелка обладают водоотталкивающей пропиткой и огнезащитной обработкой. Также закажут и установят два более крупных «Флаговых костра».

На праздничное оформление Рязани к Дню Победы потратят 17 миллионов 347 тысяч 503 рубля. Соответствующий тендер объявили на сайте госзакупок.

Согласно документам, к празднику в городе установят объемно-декоративную конструкцию с декорэлементами «Победа». Буквы должны быть облицованы алюминиевым композитным материалом. Согласно поиску по изображению, подобную устанавливали в Новокузнецке.

Также на улицах появятся инсталляции «Флаговый костер» в количестве 34 штук. Отмечается, что флаги из полиэфирного шелка обладают водоотталкивающей пропиткой и огнезащитной обработкой. Согласно открытым данным, подобные конструкции можно было увидеть в Москве на праздновании Победы в Великой Отечественной войне в 2024 году.

Также закажут и установят два более крупных «Флаговых костра».

Помимо этого, установят 6 750 метров световых перетяжек, часть из которых с влагозащитой, другая на тросах; 71 комплекс информационных плакатов; 494 флага трех типов; 925 наклеек четырех типов; 22 баннера двух видов; 90 стягов.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 25 апреля 2025 года.

Ранее стало известно, что в Рязани на подготовку к проведению праздничных мероприятий в честь 80-летия Великой Победы выделили 15 миллионов рублей.

Фото: «Яндекс. Карты»; «Префектура СЗАО города Москвы»; «Газпром добыча Кузнецк».