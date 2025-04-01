На пожаре в Сасовском округе пострадала женщина
ЧП произошло 31 марта в 16:19. Загорелся нежилой дом в поселке Кустаревка. На тушение выезжали девять человек и две единицы спецтехники. Огонь полностью уничтожил здание. Площадь пожара составила 84 квадратных метра. В результате происшествия пострадала женщина 1950 года рождения. Предварительная причина: неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора.
На пожаре в Сасовском округе пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.
ЧП произошло 31 марта в 16:19. Загорелся нежилой дом в поселке Кустаревка. На тушение выезжали девять человек и две единицы спецтехники.
Огонь полностью уничтожил здание. Площадь пожара составила 84 квадратных метра. В результате происшествия пострадала женщина 1950 года рождения.
Предварительная причина: неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора.