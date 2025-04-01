На Московском шоссе произошло ДТП
Авария случилась во вторник, 1 апреля, около ТРЦ «Барс на Московском». Столкнулись две легковушки. Движение на участке дороги затруднено. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
На Московском шоссе произошло ДТП. Об этом свидетельствуют онлайн-камеры города.
Авария случилась во вторник, 1 апреля, около ТРЦ «Барс на Московском». Столкнулись две легковушки.
Движение на участке дороги затруднено.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.