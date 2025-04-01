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Мошенники возобновили схемы обмана россиян якобы через домовые чаты
Фишинговые QR-коды размещают на видных местах в виде объявлений, например, на информационных щитках. После сканирования человек должен попасть в чат с соседями, но на самом деле устанавливает на свой смартфон вредоносное ПО. Появились и новые уловки. Аферисты могут предложить помощь в избавлении от ненужной техники или мебели. «При общении в личных сообщениях часто оказывается, что услуга платная или жителю предлагают перейти по некой ссылке для регистрации заказа. Ссылка оказывается фишинговой, ее создатели всеми способами хотят получить код от „Госуслуг“ жертвы», — рассказал собеседник издания. Есть и другие способы обмана — сдача машино-места в аренду ниже рынка или продажа ненужной техники. Получив предоплату «продавцы», как правило, пропадают и больше не выходят на связь.

Мошенники возобновили схемы обмана россиян якобы через домовые чаты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта компании Angara Security Якова Филевского.

Фишинговые QR-коды размещают на видных местах в виде объявлений, например, на информационных щитках. После сканирования человек должен попасть в чат с соседями, но на самом деле устанавливает на свой смартфон вредоносное ПО.

Появились и новые уловки. Аферисты могут предложить помощь в избавлении от ненужной техники или мебели.

«При общении в личных сообщениях часто оказывается, что услуга платная или жителю предлагают перейти по некой ссылке для регистрации заказа. Ссылка оказывается фишинговой, ее создатели всеми способами хотят получить код от „Госуслуг“ жертвы», — рассказал собеседник издания.

Есть и другие способы обмана — сдача машино-места в аренду ниже рынка или продажа ненужной техники. Получив предоплату «продавцы», как правило, пропадают и больше не выходят на связь.